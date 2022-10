Algorithmen und Big Data: Wie sie unsere Kinder analysieren und steuern

Das Internet und die damit verbundenen Online-Angebote sind längst fester Bestandteil im Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. Schnell ein Foto bei Instagram posten, danach kurz im Online-Shop einkaufen, anschließend das neueste Video des Lieblings-YouTubers anschauen. Christian Schmidt, Medienpädagogischer Referent des Landes-Medien-Zentrums Baden-Württemberg analysiert am Mittwoch, 19. Oktober, in seinem Vortrag von 19 bis 21 Uhr im Rupert-Neß-Gymnasium, welche Datenspuren Kinder und Jugendliche im Internet hinterlassen und was das für Konsequenzen nach sich zieht.

Algorithmen sind in der Lage verschiedenste persönliche Daten miteinander zu vernetzen, zu analysieren und so ein scheinbar genaues Bild einer Person zu erstellen. Anhand dieser Auswertungen treffen Unternehmen dann Prognosen über deren künftiges Nutzungsverhalten, sie entscheiden aber auch zum Beispiel, was diese Person im Internet zu sehen bekommt und was vielleicht nicht. Im Rahmen des Vortrags werden diese Zusammenhänge zunächst dargestellt, aber auch Handlungsoptionen aufgezeigt, wie Datenspur reduziert werden können. In einer Diskussion werden die Auswirkung auf die Erziehung und die Begleitung der Mediennutzung dargestellt.

Der Vortrag wird veranstaltet von der Volkshochschule Wangen in Kooperation mit dem Rupert-Neß-Gymnasium im Rahmen des Eltern-Medienmentoren-Programmes.

Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung wird gebeten www.vhs-wangen.de; vhs@wangen.de; Telefon 07522 /74-242