Al Jones Band spielt im Schwarzen Hasen

Ein laut Veranstalter spannendes Konzert mit der Al Jones Band erwartet die Besucher am Freitag, 31. Januar, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Beutelsau.

Der Abend steht unter dem Motto „Tribute to Otis Rush“, heißt es weiter in der Ankündigung. Al Jones erzähle seine Geschichten. Und er habe viele davon erlebt, so der Pessebericht. Es treten auf Al Jones (Gitarre, Gesang), Yvonne Isegrei (Gitarre, Gesang), Thilo Kreitmeier (Saxofon), Bernie Schönke (Bass), Ronnie Hill (Drums). Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.