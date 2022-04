Aktiver Verein mit starker Jugendarbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Glücklicherweise konnten trotz Corona-Auflagen die Hallensaison 2021/22 stattfinden. Zum ersten Mal konnten sieben Teams gemeldet werden, was ein neuer Rekord für die Winterrunde und den Verein ist. Es zeigt einen aktiven sportlichen Verein und eine starke Jugendarbeit. Eine Herren-, eine Damen- und eine Herren-50-Mannschaft starteten für die Erwachsenen, in der Jugend war eine U18- und U15-Juniorenmannschaft sowie gemischte Mannschaften in der U12 und U10 gemeldet. Die Damen- und die Herrenmannschaft konnten dabei jeweils einen respektablen zweiten Platz erkämpfen, die Herren 50 (Spielergemeinschaft mit Rot-Weiss Wangen) einen dritten Platz. Unsere U18-Mannschaft war wie bereits in der Sommersaison die jüngste Mannschaft im Wettbewerb und erreichte einen dritten und die U15- Junioren einen zweiten Platz.

Mit großem Erfolg spielten die beiden jüngsten Mannschaften. In den gemischten Mannschaften dürfen Jungs und Mädels zusammen antreten. Die unter 12-Jährígen sicherten sich bereits im Februar im Kids-Cup U12 die Meisterschaft. Gegen Eschach, Blitzenreute und Langenargen konnte in drei Spielen auch drei Siege eingefahren werden. Im Kern bestand die Mannschaft aus Erik Schubkegel und Bela Bremicker sowie Mila Biggel und Constanze Büchner. Verstärkt wurde das Team mit Lukas und Lotta Albrecht (Meister im Kids-Cup). Lediglich gegen Eschach, die mit zwei Kaderspieler*innen angetreten waren, wurde es etwas knapper mit 4:2. Ein 5:1 gegen Blitzenreute und ein noch deutlicheres 6:0 gegen Langenargen rundete die erfolgreiche Saison ab.

Gleichziehen konnte die Mannschaft der unter 10-Jährigen im Midcourt. Am ersten April-Wochenende sicherte sich die Mannschaft ebenfalls den Meistertitel der Winterrunde. Da die Gruppe nur aus diesen drei Teams bestand, gab es in der Auslosung jeweils ein Hin- und ein Rückspiel gegen Teams aus Ulm und Schwendi. Zudem muss erwähnt werden, dass diese drei Teams die einzigen drei im kompletten Bezirk F sind, was einerseits schade ist, andererseits aber doch zeigt, wie gut die Nachwuchsarbeit in Wangen funktioniert. Und nicht nur das, die Mannschaft um Jugendwartin Silke Wigand, bestehend aus Mats Wigand, Lotta Albrecht, Melita Vatsiakova und Mats Mischke hat das Kunststück vollbracht, die erste Mannschaft seit mehreren Jahren zu sein, die einen Sieg gegen eine Mannschaft aus Schwendi in der Altersklasse U10 einfahren konnte.