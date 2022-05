Aktion Tagwerk ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Schülerinnen und Schüler der Martinstorschule an der bundesweiten Kampagne „Aktion Tagwerk - dein Tag für Afrika“. Gemeinsam bereiteten die SMV, die Vertrauenslehrerin und die Schulsozialarbeit die Kinder und Jugendlichen auf das Projekt vor. Beim Afrikaparcours in der Schule konnten die Schülerinnen und Schüler afrikanisches Essen probieren, Spiele aus Recyclingmaterial kennenlernen, sich als Wasserträgerin beweisen, lernen wie man Kinder im Tragetuch trägt, Perlen basteln und einiges mehr.

Parallel wurde im Foyer eine Fotoausstellung, mit dem Titel „Zuhause in Ruanda“ gezeigt. Am 17. Mai gingen die Schülerinnen und Schüler dann anstatt zur Schule zum Arbeiten. Das Tätigkeitsfeld war wie jedes Jahr sehr vielseitig. Die Kinder und Jugendlichen arbeiteten zum Beispiel zuhause im Haushalt und Garten, auf einem Hühnerhof, im Friseursalon oder beim Maler. Ein Schüler berichtet voller Stolz, dass er sieben Stunden bei einem Anlagenbauer mithelfen durfte und 60 Euro verdient hat, die er nun spenden kann.

Gut zwei Drittel aller Schülerinnen und Schüler aus der VKL Klasse und der 1. bis zur 8. Klasse beteiligten sich am Tag für Afrika. Bisher kam ein Betrag von 877,49 Euro zusammen. 50 Prozent des Geldes gehen an Aktion Tagwerk e.V.! Hier fließt das Geld an Kinderfamilien in Ruanda. Die restlichen 50 Prozent gehen nach Tanzania. Der Verein LISO Tanzania e.V. (www.lizo-tanzania.de) unterstützt hier Waisenkinder und hat den Vereinssitz in Brigachtal bei Villingen-Schwenningen.