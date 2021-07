Aktion Goldhandy

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dieser Aktion soll auf die Missstände bei der Produktion von Handys und auf den persönlichen Umgang mit den Geräten aufmerksam gemacht werden.

Der Jugendausschuss der katholischen Kirche Wangen beteiligte sich an der Aktion und hatte am Mittwoch sowie am Samstag auf dem Kirchplatz der Martinskirche einen Infostand, welcher von Jugendlichen und Berthold Bungard betreut wurde. Dort konnten alte und nicht mehr genutzte Handys abgegeben und Informationen zu den Projekten und der Handyspende erhalten werden. So wurden rund 240 Handys eingesammelt, die nun vom Partner Mobile-Box entweder recycelt oder direkt wiederverwendet werden. Pro Handy fließen bis zu zwei Euro für verschiedenste Hilfsprojekte, die sich gegen Sklaverei und menschenunwürdige Lebenssituationen in vielen Ländern Asiens und Afrikas engagieren.

Wenn Sie noch ungenutzte Handys und die dazugehörigen Ladekabel in ihren Schubladen haben, können Sie diese das ganze Jahr über im Pfarrbüro St.Martin oder St.Ulrich abgeben.