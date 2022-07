Akrobaten auf dem Pferd kürten ihre Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

205 Voltigierer aus 19 Vereinen aus Oberschwaben und Bayern trafen sich im Juli beim Reit- und Fahrverein Herbertingen. Weil Corona nachwirkt, gab es keine Gruppenwettbewerbe. Aber die Einzelvoltigierer aus Oberschwaben konnten ihre Meisterschaften austragen mit Auftritten in den Leistungsklassen E bis S. Die Voltigiererinnen des RFV Krumbach waren so erfolgreich, dass sie alle drei Titel gewannen: Cora-Lynn Sauter ist Meisterin des Pferdesportkreises Oberschwaben 2022. Sie und Vizemeisterin Celine Fröhlich voltigieren in der Leistungsklasse S. Bronze gewann Celine Campos, die in Klasse M antritt. Longenführerin und Trainerin aller drei ist Martina Fröhlich mit ihrem Pferd Divino Rosso.

Als Nachwuchsvoltigierer starteten Kinder ab vier Jahren in Wettbewerben mit Schritt-, Trab- und/oder Galoppübungen. Siegerin wurde Ronja Trubel vom RFV Isny-Rohrdorf mit Longenführerin Anne Weber und Pferd Diminuendo. Die Plätze zwei und drei gewannen aus Neuravensburg Ronja Loebich und Anne Vogler. Longenführerin Roswitha Ehrle und Pferd Quintus de Mesille komplettieren das Team.

Voltigieren ist eine sehr anspruchsvolle Sportart: Die Sportler zeigen zu normalen Zeiten als Einzelvoltigierer, im Doppel und als Gruppe akrobatische Figuren auf dem galoppierenden Pferd. Die speziell ausgebildeten Pferde bewegen sich in einem kontrollierten Galopp im Kreis, geführt an der Longe von erfahrenen Trainern. Um in die höchsten Klassen aufzusteigen, ist ein jahrelanges Training erforderlich. Die meist jugendlichen Voltigierer litten während der Pandemie besonders: Sie durften bestenfalls „solo“ üben. Doppel- und Gruppentraining war zeitweise als Kontaktsport verboten.

Den Trainingsrückstand aufzuholen bedarf es großer Anstrengungen, insbesondere für die Gruppen. Hinzu kommt, dass in der Zeit der Untätigkeit Sportler verloren gingen. Der Pferdesportkreis Oberschwaben hat sich aber mit Kirstin Rösch aus Hohentengen als Spartenleiterin dem Voltigieren gewidmet und deshalb sind nicht nur die Sportler und ihre Trainer froh über jeden möglichen Wettbewerb. Auch das Vorstandsteam des Pferdesportkreises um Werner Elbs aus Baindt, Petra Kuhn, Ailingen, Roland Ohneseit, Siggen, und Herbertingens Organisationsteam um Josef Heinzelmann sind für die Anstrengungen der Voltigierer dankbar.