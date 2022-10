Akkordeonistin bringt Hildegard von Bingen mit

„Kuss und Umarmung, Deine Hildegard von Bingen“, unter diesem Titel findet am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei Wangen „eine Annäherung in Wort, Bild und Musik an Hildegard von Bingen“ statt, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Schauspielerin und Akkordeonistin Cordula Sauter spricht Hildegards Vita, die durch Fragen und Gedanken unserer Zeit ergänzt werden und liest ausgewählte Briefe von ihr vor. Musikstücke auf dem Akkordeon runden den Abend ab.

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) ist als zehntes Kind in eine adelige Familie geboren, erhielt sie schon früh Bildung und wurde mit 38 Jahren Magistra eines Klosters. Sie war Beraterin geistlicher und weltlicher Würdenträger, berat aber auch einfache Menschen. Karten zur Veranstaltung sind im Vorverkauf in der Stadtbücherei erhältlich, sie kosten 7, ermäßigt 5 Euro.