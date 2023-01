Aggressiver Fasnetsbesucher landet in Wangener Zelle

Der Narrenspung in Neuravensburg am Samstag hat für einen 22-jährigen Besucher in der Arrestzelle geendet. Das teilt die Polizei mit, die von dem alkoholisierten Mann ebenfalls angegangen wurde.

Demnach kam es am Samstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Auslöser war ein stark alkoholisierter, 22-jähriger Fasnetsbesucher, welcher aus bislang unbekannten Gründen auf einen 24-Jährigen einschlug. Der Tatverdächtige konnte von mehreren Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Hierbei wurden drei weitere Personen leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden ebenfalls vom Tatverdächtigen attackiert und fortlaufend beleidigt. Der Fasnetsbesuch des aggressiven Pöblers endete laut Polizei letztendlich in der Zelle des Wangener Reviers, wo er den Rest der Nacht verbringen durfte. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung.