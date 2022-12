Adventszauber der GMS Amtzell übertrifft alle Erwartungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Adventszauber der Gemeinschaftsschule belohnte alle engagierten und motivierten Lehrer, Schüler und Eltern, denn beinahe mutete diese Adventsfeier wie ein weihnachtliches Fest an.

Ohne Besucher – kein Fest. So geht unser Dank an all die Menschen, die sich Zeit genommen haben, den kindlichen Klängen des Schulchors und der Schulband zu lauschen. Die festlich dekorierten Stände der einzelnen Schulklassen luden zum Austausch und zum Verweilen ein und ließen die Minusgrade vergessen. Auch das Mitwirken des Motorsportclubs MSC Amtzell, der Zumbagruppe und einer kleinen Delegation des Musikvereins zeigten, dass Gemeinde und Schule eine Einheit bilden. So waren wilde Kunstsprünge der begabten MSC-Fahrer auf dem Schulhof für die Kinder sicherlich ein Highlight. Aber auch die altbekannten Weihnachtslieder machten den Markt zum Adventszauber. An warmen Lagerfeuern war selbst die Eiseskälte auszuhalten, warme Speisen und Getränke wurden dankend angenommen.

Der Erlös des Nachmittags geht zum großen Teil an die Stiftung Valentina aus Wangen. Die Schule verabschiedet sich in die Weihnachtsferien und wünscht der Gemeinde eine frohe Weihnacht und alles Gute.