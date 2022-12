Adventszauber am Ländlichen Schulzentrum Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Ländlichen Schulzentrum findet an diesem Dienstag nach dem dritten Advent erstmals ein „Adventszauber“ statt. Hier heißt es GEMEINSAM MEHR Gemeinschaft und Solidarität. Daher wird gemeinsam gebacken, gesungen, musiziert, gelacht und Selbstgemachtes verkauft. Der Erlös dieses vorweihnachtlichen Schulverkaufs geht zu einem großen Teil an die Stiftung Valentina. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, schwerstkranken Kindern einen möglichst schönen Abschied im Umfeld der Familie zu ermöglichen. „Unter palliativmedizinischer Betreuung verstehen wir eine ganzheitliche, umfassende medizinische Versorgung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien gerade auch in den schwierigen Phasen der Krankheitsgeschichte.“, so Herr Prof. Dr. Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor und Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm.

Stiftungsgründer Herr und Frau Peter haben das Ländliche Schulzentrum Amtzell im Vorfeld besucht und den Schülerinnen und Schülern behutsam nahegebracht, für welche Projekte das gespendete Geld genutzt wird.