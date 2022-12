Adventsweg in der Ulrichskirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeden Adventssonntag gibt es neue Impulse und die Gestaltung des Kirchenraumes neben dem Adventskranz mit seinen Motivkerzen. Die Frauen des Projektteams haben am ersten Adventssonntag einen Birkenstamm aufgestellt mit dem Impuls „Steh auf“, am zweiten Advent geht es um „Aufbruch“. Zu Beginn der Gottesdienste wird an allen Adventssonntagen mit Bezug auf die Bibellesung die nächste symbolhafte Weitergestaltung erklärt und eingeladen, den Impuls mit in den Alltag zu nehmen. Im Foto von links: Gudrun Markmann, Gabi Rief, Martina Staudacher, Andrea Deeg-Grathwohl und Marlene Kitzelmann.