Adventsfeier Seniorenbegleitung „Herz und Gemüt“

Die Seniorenbegleitung der Stadt Wangen „Herz und Gemüt“ feierte mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeiter und den Senioren eine besinnliche Adventsfeier im Gemeindezentrum St. Ulrich. Musikalisch umrahmt von den Chorfreundinnen Isny/Wangen und Martine Klesse-Schmitz am Klavier stimmten sich die Besucher auf die Adventszeit ein.

Anita Häring bereicherte mit besinnlich lustigen Geschichten die Veranstaltung. Und natürlich durfte der Besuch des Nikolauses nicht fehlen. Gemeinsam mit seinem Knecht Ruprecht verteilte er Geschenke an die Gäste. Sehr zur Freude aller Anwesenden war auch Herr Obermeister Lang zu Gast und ergriff in gewohnter Weise das Wort. Herr Diakon Rosenthal berichtete erfreut, dass das „Suppentöpfle“ ab dem 18. Januar in St. Martin wieder startet. Hierfür werden noch Helfer gesucht.