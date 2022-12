Adventsandacht im Wald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen aus Achberg, Primisweiler und Neuravensburg hat eine Waldandacht im Advent gefeiert. Dazu haben Kirchengemeinderat Andreas Lutz und Pfarrerin Friederike Hönig eingeladen.

Bei winterlichem Wetter, frostiger Kälte und klarem Sternenhimmel wurde die Gemeinde durch Windlichter zur Blauseeinsel bei Primisweiler geführt. Olga Bussovikov begleitete die Gemeindelieder mit dem Akkordeon. Pfarrerin Hönig hielt eine kurze Ansprache über die Freude und den Frieden in Jesus Christus, der die menschliche Vernunft weit übersteigt. Nach der Andacht wurde bei Gesprächen am Feuer, gerne Glühwein und Teepunsch zum Aufwärmen getrunken. Herzlichen Dank an die ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die den Platz liebevoll und mit großem Engagement hergerichtet haben. Die nächste Aktion der Gruppe wird über die evangelische Kirchengemeinde Wangen bekannt gegeben.