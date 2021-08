Adelbert Sohler 30 Jahre 1. Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Geflügel- und Kaninchen-Züchtervereins Wangen am 14.08.2021 wurde Adelbert Sohler aus Itzlings für 30 Jahre Vorstandschaft geehrt. Unter seiner Führung wuchs der Verein auf eine Mitgliederzahl von 106 Erwachsenen + Jugend an. Ein großes Projekt war der Bau des Vereinsgebäudes in Niederwangen, letztes Jahr ist nochmal ein Anbau erfolgt, der vor kurzem dank der fleißigen Helfer abgeschlossen werden konnte. Weiterhin konnte ein Zusammenschluss mit dem Kaninchenverein Z 266 in Wangen erfolgen.

Eine Ausstellung in Wangen ist 2021 leider nicht möglich, zum einen wegen der pandemiebedingten Hygieneauflagen und zum anderen, weil dieses Jahr keine Halle zur Verfügung steht.

Letztes Jahr gab es kaum Aktivitäten im Verein, auch wurden sämtliche Ausstellungen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene abgesagt. Es ist für die Züchter eine sehr schwierige Zeit, da die Tiere ja normalerweise auf solchen Schauen präsentiert werden und Vergleiche gezogen werden können.

Bei der JHV wurden drei Personen zum Ehrenmitglied ernannt: Lieselotte Bischoff, Rosmarie Leonhardt und Xaver Gsell.

Die goldene Ehrennadel vom Landesverband für Geflügel erhält Adelbert Sohler. Die silberne Ehrennadel erhalten Hermann Kohler, Hubert Mennig, Christian Sohler, Friedel Schele, Xaver Gsell, und Erich Huber.

Bei den Neuwahlen stellten sich alle bisherigen Mitglieder für die nächsten zwei Jahre wieder zur Verfügung und wurden alle einstimmig von den Vereinsmitgliedern wieder gewählt.

Vorstand: Adelbert Sohler; Vorstand, Gerätewart, Zuchtbuchführer: Hermann Kohler; Schriftführerin und Pressewartin: Greti Huber; Kassiererin: Ulrike Sohler; Jugendwart/in: Rita Kitzelmann, Berthold Ortmann; Zuchtwart Geflügel, Katalog-Beauftragter:Markus Sohler; Zuchtwart Kaninchen:Armin Stärk; Zuchtwart Tauben:Hubert Mennig; Zuchtwart Ziergeflügel: Florian Sohler; Tätomeister: Jochen Heine; Homepage-Beauftragter: Winfried Pfau; Ringwart: Erich Huber; Vereinsheimwart: Roman Berle; Kassenprüfer: Rudolf Karrer, Roman Berle.