Achtzehn Kandidaten für Deuchelrieder Ortschaftsrat

Die Nominierungsversammlung für die Wahl des Deuchelrieder Ortschaftsrates hat am 8. März im Dorfgemeinschaftshaus stattgefunden. Wie die Ortsverwaltung Deuchelried mitteilt, haben sich insgesamt achtzehn Kandidaten für die elf Sitze zur Wahl aufstellen lassen. Laut Mitteilung wird es wieder zwei Listen geben: die Bürgerliste Deuchelried sowie die Wählergemeinschaft Deuchelried. Am Mittwoch, 8. Mai, findet im Gasthaus Hirsch in Deuchelried um 19.30 Uhr eine öffentliche Kandidatenvorstellung statt.