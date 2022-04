Acht Podestplätze für Fechter der MTG Wangen

Sehr erfolgreich ist die Fechtabteilung der MTG Wangen beim Turnier um den Montfort-Florett-Pokal gewesen. Es gab acht Podestplätze.

Erst am Montag zuvor hatten noch sechs Fechter die Turnierreifeprüfung abgelegt, um überhaupt Turniere fechten zu dürfen – die Vorfreude auf das Turnier in Tettnang war entsprechend riesengroß bei den 13 Teilnehmern der MTG. Nach einer großen 8er-Runde bei den jüngsten Fechtern mit Mini-Florett kam Jakob Barlösius als Turnier-Neuling als Zweitplatzierter aufs Treppchen. Auch bei der Altersklasse U13 gab es Überraschungen: die Anfängerinnen Sarah Laufer und Laura Haas standen sich nach ihrer Runde im Halbfinale gegenüber, das Laura für sich entscheiden konnte und im Finale einer erfahrenen Fechterin aus Tettnang unterlag. Laufer wurde Dritte. Bei den Jungen U13 schaffte Paul Müller seinen Wettkampf-Wiedereinstieg mit Platz drei und Tobias Viertel als Anfänger konnte mit Platz sechs viele neue Erfahrungen sammeln. Bei den Herren in der U15 musste sich Mark Güthling im Final-Duell gegen Tettnang geschlagen geben. Stark besetzt war die Damenklasse U17 mit Fechterinnen aus Biberach, Ravensburg und Wangen. Überraschend kam die Anfängerin Annika Biggel bis auf den fünften Platz, auf Platz sieben Johanna Wlotkowski, gefolgt von Anfängerin Jana Achberger.

Die Herrenklasse der bisherigen Aktiven, nun als Senior bezeichnet, war in einer Gesamtrunde mit den Damen und ebenfalls mit den Veteranen beider Geschlechter zusammengefasst. In dieser großen 18er-Runde mit starken Florettfechtern aus der Schweiz – Fechtschule Zürich und Flawil –, Konstanz, Ravensburg, Tettnang und Wangen kam der MTG-Fechter Hesong Li, Internatsschüler aus China, im Halbfinale auf Platz drei, Markus Meer bis auf Platz zehn. Bei den Damen in dieser Runde hielt Barbara Math den vordersten Platz der Damen gesamt. Teamkollegin Almut Haag setzte sich im Halbfinale gegen eine Schweizerin durch, im Finale gegen Barbara Math unterlag sie jedoch deutlich.