Abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder

Damit in den großen Ferien kleine Langeweile aufkommt, bietet die Stadtbücherei wieder ein vielseitiges Programm für Kinder an. Es liegt hübsch gestaltet und gedruckt in der Stadtbücherei aus.

„Die ersten beiden Veranstaltungen sind schon beinahe voll“, sagt Susanne Singer laut einer Pressemitteilung der Stadt Wangen. Am Dienstag, 30. Juli, um 10 Uhr steht dabei in Kooperation mit dem Lichtspielhaus Sohler der Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ auf dem Programm. In 105 Minuten wird die Geschichte von dem Baby erzählt, das in einem Paket auf der Insel Lummerland ankommt und später bei Lukas, dem Lokomotivführer, in die Ausbildung geht. Geeignet für Kinder ab sechs Jahren, der Eintritt kostet drei Euro.

Eine Woche später am Dienstag, 6. August, um 10 Uhr, zeigt das Moussong Theater „Der Zauberlehrling“ nach Johann Wolfgang von Goethe. Wieder beginnt das Abenteuer mit einer Kiste: In ihr wohnt Amalie, die Kröte von Goethe, die vom übermütigen Zauberlehrling erzählt, der sich aus Versehen aus seinem eigenen Gedicht gezaubert hat. Das Stück ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren, Dauer 60 Minuten, der Eintritt kostet zwei Euro.

Für Kinder ab vier Jahren ist das Stück „So weit oben“ gedacht. Es erzählt die Geschichte von einem Haus, in dessen oberem Stockwerk am Fenster ein Kuchen lecker duftet. Der Bär, das Schwein, der Hund, der Hase, und der Frosch möchten davon naschen. Aber wie sollen sie hinkommen, wenn es keine Leiter gibt? Darauf gibt das Figurentheater Pantaleon am Dienstag, 13. August, um 10 Uhr eine Antwort. Dauer 40 Minuten, der Eintritt kostet zwei Euro.

Viel Spaß verspricht das Clowntheater Daniel Wangler mit der „Quatscholympiade“ am Dienstag, 20. August, um 10 Uhr. Kinder ab fünf Jahren werden sich sicher sehr amüsieren, wenn Opa Jung mit Manfed Muskel, Bob Bommelmütze und allen Kindern, die Lust haben, eine Quatscholympiade veranstaltet. Da gibt es lauter tolle Disziplinen wie Zeitlupenwettlauf, Eistanz oder Teebeutelweitwurf. Dauer 45 Minuten, der Eintritt kostet zwei Euro.

Einen ganz neuen Weg beschreitet die Stadtbücherei mit den Bee-Bots am Dienstag, 27. August, um 10 Uhr. Dieser Workshop vermittelt Sechs- bis Neunjährigen spielerisch unter fachlicher Anleitung den Einstieg ins Programmieren. Dazu dienen kleine Bodenroboter, die optisch Bienen nachempfunden sind und mittels Pfeiltasten gesteuert werden können. Mit den Bee-Bots können sich die Kinder auf Schatzsuche begeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Dauer 90 Minuten, der Eintritt kostet zwei Euro.

Schon ausgebucht ist der Handlettering-Workshop am Dienstag, 3. September, um 10 Uhr. Unter fachkundiger Anleitung können die Teilnehmer mit ihrer eigenen Schrift spielen.

Zu den sommerlichen Höhepunkten in der Bücherei gehört auch die Teilnahme an der Kulturnacht am Freitag, 2. August. Um 19.45 Uhr liest Fanny Mas aus Bregenz aus dem bekannten Bilderbuch „Swimmy“ und untermalt die Texte mit passender Akkordeonmusik. Der Eintritt ist frei.