Absolventen des BSW erhalten ihre Zeugnisse

In adventlicher Atmosphäre unter 2Gplus-Bedingungen gratulierte Schulleiter Patrick Well den 16 Auszubildenden Bankkaufleuten und fünf Industriekauffrauen zur bestandenen Abschlussprüfung. Patrick Well ging in seiner Rede auf die herausfordernde Schulzeit dieser Absolventen ein. Nach einer kurzen Eingewöhnung an der Kaufmännischen Berufsschule folgte eine für alle Beteiligten herausfordernde Zeit unter Panemiebedingungen. Umso größer war die Freude von Abteilungsleiterin Sylvia Mauch über die guten Ergebnisse. So konnte sie Emre Demircan und Sarah Oettle von der Kreissparkasse Ravensburg und Lea Kaufmann, Firma Dethleffs Gmbh & Co. KG, Isny und Laura Steiger, FrigorTec GmbH, Amtzell, Preise für herausragende Leistungen verleihen.

Den abschließenden Höhepunkt der Feier stellte die Verleihung des LEONHARDT & SPÖRI Förderpreises dar. Julia Aichele von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG erhielt mit einem Durchschnitt von 1,2 den Leonhardt & Spöri Förderpreis in Höhe von 300 Euro. Den besten Abschluss in der Winterprüfung erzielte die Einzelhandelskauffrau Rebecca Leuter von der Firma Toom Baumarkt GmbH in Wangen mit einem Durchschnitt von 1,1.