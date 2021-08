Abschlussfeier(n) an der Realschule Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In vier Abschlussfeiern, klassenweise im familiären Kreis und an aufeinanderfolgenden Abenden, verabschiedeten sich die Jugendlichen mit einem Rückblick auf sechs prägende Schuljahre.

Nach der jeweiligen Begrüßung durch Schülermoderatoren und individuellen Programmpunkten der Klassen, stellten die Konrektoren Natalie Geffke und Martin Rathgeb die Prüfungsleistungen vor. Ebenso skizzierten sie die Übergänge in die Ausbildung und auf die Beruflichen Schulen. So ergreifen ein Viertel der Schulabgänger eine Ausbildung im Dualen System, aus Sicht der Schule ein erfreuliches Ergebnis. Nahezu die Hälfte der Zehntklässler schlagen den Weg zum Abitur ein und besuchen eines der beruflichen Gymnasien in Wangen oder Leutkirch.

Schulleiter Heiko Kloos erinnerte in seinem Beitrag an die ersten Tage an der neuen Schule, insbesondere die alten Klassenfotos hierzu fanden großen Gefallen. Zudem galt sein großer Dank den Eltern, die der Schule einen Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrages übergaben. Angelehnt an das Lied „Wellerman“ von Nathan Evans, welches den roten Faden für seinen Rückblick bildete, wünschte er den Abschlussschülern für die Zukunft immer einen Wellerman, der sie unterstützt und in schweren Lebenslagen weiterhilft.

Nach den Preisverleihungen, Dankesworten der Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie den Klassenlehrern, meist gepaart mit Rückblicken auf die gemeinsame Schulzeit, ging es in den gemütlichen Teil der Feier über.

Dankbar zeigten sich insbesondere die Kinder und Eltern, dass die aktuelle Situation eine „kleine“ Abschlussfeier mit den Eltern und im Rahmen der Klasse zuließen.

Abschlussklassen Schuljahr 2020/21 (P = Preis, B = Belobigung):

Klasse 10 a: Tim Blas (B), Jan Bohn, Tobias Kleinhans (P), Janis Kohler (P), Finn Kreil (B), Leo Mayer (B), Marcel Mittmann (B), Adrian Romaniwski, Marvin Ruf (P), Angelo Schneider, Chris Unger, Elinece Abis, Vanessa Benesch (B), Ira Büchele (B), Laila Edelmann, Elena Haid (B), Alisha Huber, Lena Kaeß (P), Milena Schupp (P).

Klasse 10 b: Dorian Agho, Salvatore Bellusci, Robin Böhm (B), Julian Brigel, Daniel Ibel, Moses Keller (P), Rafael Nokaj, Ben Rädler, Felix Rädler (B), Florian Stärk, Sükrü Turkay, Jakob Wiesmüller, Denise Aichinger (P), Noemi Baas, Lara Heine (P), Lilly Hofer (B), Lara Kollmann (P), Jara Lutz (P), Laura Miller (P), Elena Reiners (B), Johanna Röck (P), Pia Ruther (P), Hannah Schoch, Johanna Schoch, Luisa Sohler (B), Maresa Strodel (B), Michaela Wölfle, Sandra Zdravkovska.

Klasse 10 c: Dennis Flax, Sebastian Hummler, Kaan Karademir, Florian Mattes, Samuel Müller (P), Julian Riether, Quirin Rundel, Jeremy Schindler, Danilo Schustek, Calvin Schwob (B), Luise Aksoy (B), Annika Biggel (P), Eva-Maria Biggel (B), Sofie de Vitis (B), Kardelen Dükme, Marya Geyer, Amy-Lee Görtler, Marie Gumboldt (P), Leonie Herrmann, Eva Maier (P), Luisa Methfessel (P), Dilara Mutlu (P), Emily Preuß, Hannah Reutemann, Amy-Loreen Rießbeck (P), Helena Riethbaum (B), Mona Wagner (P).

Klasse 10 d: Marlon Bilger, Thomas Brigel (P), Moritz Dietl, Erik Jahr, Lasse Kranz, Hannes Lontzek, David Luca, Noah Pilous (B), David Prinz (B), Nicolas Schilm (B), Valentin Schmid, Fridolin Sohler, Sven Steigenberger, Flavio Werk, Neha Ali, Nisa Batur, Elena Burkhardt (B), Ana-Marija Condic-Jurkic, Malin Grabherr (P), Anna Haller (P), Arisha Hama Ahmad, Anna Heim (B), Emily Höß (B), Emilia Kehrer (P), Drinora Krasniqi, Alina Lanz (P), Dinore Meta, Tori Wicker.