Abschlussfeier für Altenpflegekurs in Isny

Die Abschlussfeier am Insitut für Soziale Berufe, Fachschule für Altenpflege hat in den Räumlichkeiten der nta Isny stattgefunden. Nach den Worten von Schulleiter Thomas Ebel war es die letzte Abschlussfeier für die Altenpfleger, denn seit 2020 werden die Fachschüler bundesweit generalistisch in der Pflege ausgebildet. Ebel wies in seiner Ansprache auf die schwierige Ausbildungssituation in den vergangene drei Jahren hin, die durch coronabedingte Einschränkungen geprägt waren. Online-Unterricht, Wechselunterricht, AHA-Regeln, Abstand in der Schule, die Schüler mussten mit Masken und Vollschutz in der Praxis arbeiten – keine einfache Aufgabe. Umso mehr freuten sich die 23 Schülerinnen und Schüler über ihre guten Ergebnisse. Alle haben sofort eine Anstellung gefunden. Vier Schülerinnen absolvierten ihre praktische Prüfung mit der Traumnote 1,0 und erhielten von dem Vorsitzenden der Geschwister Mayer-Keckeisen-Stiftung einen Sonderpreis (siehe Foto). Damit möchte die Stiftung das Engagement für soziale Arbeit stärken. Verabschiedet wurden auch 16 Altenpflegehelferinnen, die den ersten Ausbildungsschritt erfolgreich durchlaufen haben. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der neu gegründeten Lehrerband, die mit Hallelujah (L. Cohen) und Oh Happy day die eingeladenen Gäste, Angehörige und Vertreter der Praxis begeisterte. Die Schüler ihrerseits dankten in flotten Reden, Klassensprecher und Sängertalent Nico Mende gab seinen Rap APH 21 zum Besten, bevor er mit dem Song „Mensch“ von Herbert Grönemeyer brillierte. Ein Umtrunk im Hof der nta- rundete die Feierstunde ab.