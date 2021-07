Abschluss in Corona-Zeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr war es am Berufsschulzentrum Wangen sogar möglich, wieder mit den Eltern zu feiern. Zwar musste jeder Schüler sich auf zwei Gäste beschränken und es gab eine Test- und Maskenpflicht, aber die Freude überwiegte diese inzwischen normalen Regeln.

Abteilungsleiter Andreas Wernet verglich die beiden besonderen Jahre in seiner Rede mit einer Zugfahrt, bei der der Zug leider zweimal eine Vollbremsung einlegte, dabei beim zweiten Mal allerdings gut ausgerüstet mit digitalem Know how wieder in Fahrt kam. Es war ihm, ebenso wie Schulleiter Patrick Well wichtig, wie sie beide in Ihren Reden bemerkten, dass zwar nicht alle Inhalte genau gleich vermittelt werden konnten, die Schüler aber trotzdem sehr stolz auf ihre Leistungen sein können. Auch haben die meisten der Absolventen einen „Anschluss“, wie Abteilungsleiter Andreas Wernet betonte. In diesem Jahr haben sich viele der Schüler entschlossen noch weiter in die Schule zu gehen, zum Teil im Berufskolleg oder im beruflichen Gymnasium. Aber euch einige Ausbildungen, wie beispielsweise Versicherungskaufmann oder Kfz-Mechatroniker, wurden von den Schülern gewählt.

Eva Helfrich, aus dem Juniorenfirma des Weltladens EL SOL dankte den Schülern für zwei Jahre im Laden, bei denen die Schüler vom Einkauf und Lagerhaltung über Marketing, Buchführung und Finanzen bis hin zur Mitarbeitermanagement und Verkauf viele Stationen durchlaufen. Dafür gibt es ein Zertifikat.

Auch in diesem Jahr gab es zum neunten Mal den Leonhardt&Spöri-Förderpreis, der der in diesem Jahr wieder persönlich überreicht werden konnte. Christoph Spöri, der der Schule sehr verbunden ist, erläuterte, warum ihm und seinem Kollegen der Preis so wichtig ist: Das Anliegen der Stifter ist es, den Schülern, die sich im schulischen, aber auch im Sozialverhalten vorbildlich gezeigt hätten, etwas mitzugeben. Dies sei in allen Zeiten von besonderer Bedeutung.

Insgesamt gab es sechs Preise und 13 Belobigungen.

Weitere Preisträger:innen: Edona Dobra, Pauline Braun, Anneli Ricardi, Duc Vu Chi. Belobigungen haben erhalten: Laura Dey, Marisa Beringer, Irem Erciyas, Leyla Erath, Anastazja Gaczynska, Amelie Fakler, Leatitia Garten, Sarah Müller, Daniela Ndrevataj, Christian Strobel, Thanas.