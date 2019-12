Abgedrängt: Auto prallt gegen Baum

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 12.30 Uhr auf dem Herzmannser Weg zwischen dem Weiler Herzmanns und Wangen ereignete.

Ein 20-jähriger Audi-A4-Fahrer befuhr laut Polizei diese Straße von Herzmanns kommend in Fahrtrichtung Wangen. In dem kurz nach dem Weiler beginnenden Waldgebiet kam ihm der Fahrer eines unbekannten Pkw auf der engen Straße entgegen. Dieser hielt sich offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot, weshalb der 20-Jährige nach rechts ausweichen musste und mit seinem Audi gegen einen Baum stieß, wobei zwei Insassen des Audis leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher floh in Richtung Herzmanns.

Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, zu melden. Der Unfallverursacher soll einen größeren, schwarz lackierten Pkw oder SUV gefahren haben.