Abendspaziergang am Bänkleweg in Achberg

Rund um Achberg führen zwei beliebte Wanderwege der Initiative Achberg blüht: der Bänkleweg rund um den Hermannsberger Weiher und die Achberger Panoramarunde mit herrlichen Ausblicken auf das Umland und die Berge.

Am vergangenen Wochenende hat die Initiative „Achberg blüht“ eigenen Angaben zufolge die Informationstafeln an den beiden Wege erneuert, den Müll, der sich über die letzten Monate angesammelt hat, aufgelesen und Primeln als Ostergruß gepflanzt. Viele fleißige Helfer haben mitgeholfen. Jetzt lädt die Initiative zur „Einweihung“ des frisch renovierten Bänkleweg bei einem Abendspaziergang am Freitag, 12. April, um 17 Uhr ein. Dieser soll rund zwei Stunden dauern; Treffpunkt ist am Pavillon an der Schule. Foto: mfk-medien+design