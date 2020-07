Ab in den Urlaub: Blechlawine rollt durch Wangen

Autofahrer brauchen am Mittwoch Geduld, wenn sie in Wangen unterwegs sind. In der Stadt – vor allem auf der B32 – kommt es an verschiedenen Stellen zu Staus. Der regelmäßig geschlossene Bahnübergang tut sein übriges.

Hintergrund dafür, dass an diesem Mittwoch so viel Verkehr durch die Allgäu-Stadt rollt, ist eine Baustelle zwischen den beiden Wangener Anschlussstellen West und Nord auf der Autobahn 96. Auf der Autobahn herrscht ebenso Stau wie in der Stadt. Durch letztere führt die Umleitung neun.