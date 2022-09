A96 wird bei Wangen zwei Nächte lang gesperrt

Die Autobahn 96 wird bei Neuravensburg in dieser Woche nachts zweimal gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten an der Talbrücke über die Obere Argen teilt die Außenstelle Kempten der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Demnach steht eine routinemäßige Überprüfung am Brücken-Pylon an. Zugleich seien Arbeiten am Funkmasten auf dem Pylon zu erledigen.

Die A96 wird daher von Mittwochabend, 22 Uhr, bis Donnerstagmorgen um 5 Uhr in Fahrtrichtung München gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Weißensberg über die Umleitungsstrecke U7 bis zur Auffahrt Wangen-West umgeleitet.

In der Nacht zu Freitag wird die A96 dann in Fahrtrichtung Lindau gesperrt, ebenfalls von 22 bis 5 Uhr. Autofahrer müssen dann in Wangen-West abfahren und der Umleitungsstrecke U16 bis zum Anschluss in Weißensberg folgen.

Das hat auch Folgen für den Rastplatz Ettensweiler. DIeser wird in Fahrtrichtung Lindau ab Donnerstag, etwa 14 Uhr gesperrt, um sicherzustellen, dass sich keine Fahrzeuge im gesperrten Streckenabschnitt befinden, so die Autobahn GmbH.