A96-Tunnel Herfatz: Feueralarm am frühen Donnerstagmorgen - Polizei sucht Unbekannten

Einsatzkräfte der Feuerwehr Wangen sind am Donnerstagmorgen gegen drei Uhr zum Autobahn-Tunnel auf der A96 bei Herfatz ausgerückt. Das teilt die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

Feueralarm mutwillig ausgelöst

Einen Brand gab es allerdings nicht: Wie inzwischen festgestellt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter den Feueralarm im Tunnel mutwillig ausgelöst, so ein Polizei-Sprecher. „So wie es auf den Bildern der Überwachungskameras aussieht, hat eine männliche Person einen Brandmelder eingeschlagen. Die Kollegen haben vor Ort aber niemanden angetroffen“, sagt der Polizist. Nun werde ermittelt.

Durch den Feueralarm habe sich der Tunnel automisiert in beide Richtungen gesperrt.

Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Der Einsatz zog eine Sperrung des Tunnels über anderthalb Stunden mit sich. Dementsprechend habe es laut Polizei einen Rückstau in beide Richtungen gegeben. Gegen 4.46 Uhr wurde der Verkehr auf der Autobahn A96 in Richtung Lindau und in Richtung Memmingen wieder freigegeben.