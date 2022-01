A-Jugend der MTG Wangen startet mit zwei Niederlagen in BWOL-Meisterrunde

Der Start in die Meisterrunde der Baden-Württemberg-Oberliga ist der männlichen A-Jugend der MTG Wangen misslungen: Im ersten Heimspiel des Jahres setzte es gegen den aus der Qualifikationsrunde bekannten Gegner von JANO Filder eine herbe und enttäuschende 26:31 (9:20)-Niederlage. Am vergangenen Sonntag wurde dann auch das erste Auswärtsspiel bei der SG BBM Bietigheim knapp und unglücklich mit 31:33 (13:17) verloren, allerdings zeigte der Wangener Nachwuchs in dieser Partie eine deutlich stärkere Leistung als noch die Woche zuvor.

An diesem Sonntag steht nun die dritte Partie der BWOL-Meisterrunde an, zu Gast in Wangen ist dabei der Top-Favorit auf den Meistertitel, die SG Ottenheim/Altenheim aus Südbaden. Die Trauben in dieser Partie hängen sicherlich hoch und der angestrebte erste Sieg in der Meisterrunde kann nur gelingen, wenn alle Spieler und Mannschaftsteile ihr Maximum abrufen. Vor allem aber möchte Wangen aus den vergangenen beiden Partien lernen, die Fehler abstellen und sich deutlich stärker und kämpferischer präsentieren als noch in der ersten Halbzeit gegen JANO Filder. Fokus sollte dabei auf den eigenen Stärken liegen, mit dem Heimvorteil im Rücken ist definitiv eine Überraschung möglich.

B-Jugendliche verstärken den Kader

Auf Wangener Seite sind alle Spieler fit und gesund. Der Kader wird wieder durch drei B-Jugendliche verstärkt werden. Spielbeginn in der Argenhalle ist am Sonntag, 30. Januar, um 16 Uhr. Zuschauer haben Zutritt unter den bekannten 2Gplus-Bedingungen, es gilt FFP2-Maskenpflicht in der Halle und am Platz.