A 96 wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Herfatz zwei Nächte lang gesperrt

Im Herfatzer Tunnel stehen erneut Wartungsarbeiten an. Deshalb wird die Autobahn 96 in der kommenden Woche zwei Nächte lang gesperrt, teilt die Niederlassung Kempten der Autobahn Gmbh des Bundes mit.

Von Montag, 14. Juni, bis Mittwoch, 16. Juni, finden im Tunnel Herfatz wieder turnusmäßige Wartungsarbeiten statt. Um die umfangreichen Arbeiten durchführen zu können ist es laut Autobahn GmbH erforderlich, in den Nächten zu Dienstag und Mittwoch den Tunnel für den gesamten Autobahnverkehr in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwischen 22 und 5 Uhr zu sperren.

Die Ausleitung des Verkehrs erfolgt an den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord. Der Verkehr wird in dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungsstrecken U9 und U14 auf der B 32 und der L 320 durch Wangen geführt.

Die Wartungsarbeiten umfassen die Prüfung der verkehrstechnischen Anlagen. Dazu zählen die Lichtsignalanlagen, die Schranken, die Tunnelbeleuchtung sowie die Leiteinrichtungen. Ebenfalls geprüft werden die Tunnelfunkanlage, die Video- und Prozessleittechnik sowie die elektroakustischen Anlagen. Weiter werden die sicherheitstechnischen Einrichtungen wie die Notrufstationen, die Brandmeldeanlage und die hydraulische Ausrüstung der Löschwasserversorgung überprüft, so die Autobahn-Gesellschaft.

Durch die Wartungsarbeiten seien Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere auf den Umleitungsstrecken nicht ausschließen.