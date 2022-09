93 Kinder waren in den Ferien „Heiß auf Lesen“

Der Sommerferienleseclub der Stadtbücherei Wangen unter dem Motto „Heiss auf Lesen“ ist am vergangenen Samstag ging zu Ende gegangen. Ein erfolgreicher Lesesommer liegt hinter den Kindern. 93 Jungen und Mädchen zwischen sieben und 15 Jahren haben mehr als 400 Bücher gelesen, teilt die Stadtbücherei in einem Schreiben mit. Am Samstag fand eine Abschlussparty statt. Es gab nicht nur Preise zu gewinnen, sondern Zauberer Martin Hattenberger verzauberte die Kinder. Dank der Unterstützung von zwölf Sponsoren, darunter auch Einzelhändler aus Wangen, konnte am Ende jedes Kind mit einer Belohnung nach Hause gehen. Elf Hauptpreise wurden unter den besonders fleißigen Leserinnen und Lesern verlost. 65 Kinder haben mindestens fünf Bücher in den Sommerferien gelesen und haben somit an der Hauptverlosung teilgenommen. Zu gewinnen gab es zum Beispiel Jahreskarten fürs Freibad Stefanshöhe oder Eintrittskarten für den Skyline Park.