83-Jährige kommt von Straße ab

Eine 83-Jährige ist am Mittwoch gegen 16 Uhr mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und wurde verletzt.

Die Frau fuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Opel Corsa auf der Landesstraße 320 von Niederwangen nach Neuravensburg, als sie kurz nach Hatzenweiler in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam, einige Haselnussbüsche streifte und schließlich an einer steilen Böschung stehen blieb. Das Auto musste mit zwei Abschleppwgen geborgen werden. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war an der Unfallstelle die Freiwillige Feuerwehr Wangen im Allgäu im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.