82-Jährige radelt bei Wangen auf der Autobahn

Da dürfte so mancher Autofahrer am Freitagnachmittag auf der A 96 bei Wangen nicht schlecht gestaunt haben. Eine ältere Frau war dort nämlich mit dem Fahrrad unterwegs, wie die Polizei berichtet.

Am Freitag gegen 18 Uhr meldete demnach ein Verkehrsteilnehmer eine ältere Dame, die mit ihrem Fahrrad auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kißlegg in Fahrtrichtung Memmingen auf dem Pannenstreifen fahren würde. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte die Dame zum Anhalten animieren, bis eine Streife der Autobahnpolizei an der Örtlichkeit eintraf, heißt es weiter.

Die 82-Jährige gab an, der Beschilderung nach Kißlegg gefolgt zu sein und unabsichtlich an der Anschlussstelle Wangen-Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen aufgefahren zu sein. Nach - laut Polizei - erfolgtem „verkehrserzieherischem Gespräch“ versicherte die gegenüber den anwesenden Polizeibeamten, eine so unüberlegte und gefährliche Fahrt mit dem Rad in Zukunft zu unterlassen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht, teilt die Polizei abschließend mit.