8000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro: Das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Karl-Speidel-Straße/Kolpingstraße in Wangen.

Laut Polizeibericht war die 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf der Kolpingstraße in Richtung Waltersbühl unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden, 48-jährigen Fahrers eines VW Touran, der die Karl-Speidel-Straße in Richtung Berger-Höhe befuhr und die Kreuzung geradeaus überquerte. Der Opel Corsa der 21-Jährigen wurde nach dem Zusammenstoß auf ein weiteres Auto geschleudert, das ebenfalls beschädigt wurde.