681 Euro für Begleitung schwerstkranker Kinder

Mit einem erfolgreichen Ergebnis vom Martinsingen hat die Deuchelrieder Grundschule bei ihrer diesjährigen Aktion die Wangener Ortsgruppe der Lebenshilfe sowie den ambulanten Kinderhospizdienst Amalie untersützt. Offensichtlich habe laut Pressemitteilung das einwöchige Schulprojekt der Organisation rund ums Thema „Krankheit, Sterben Tod und Trauer“ in den Herzen der Kinder tiefe Spuren hinterlassen, denn einige besonders motivierte Jungen und Mädchen wollten hier noch eins draufsetzen. So stellten sich als wackere Straßensänger rund 15 Kinder in zwei Gruppen auf den zweiten Wangener Weihnachtsmarkt und gaben zu Gitarrenbegleitung eine Kostprobe ihrer schulisch eingeübten Advents- und Nikolauslieder. Die Passanten zeigten sich sehr angetan von der spontanen Kinderaktion und viele erleichterten ihren Geldbeutel um eine klingende Anerkennung für die kleinen Idealisten. 681 Euro konnten die Grundschüler aus Deuchelried dadurch an Sabine Müllenberg von Amalie überreichen. „Damit ist uns wieder sehr geholfen, kranken Kindern auf ihrem schweren Weg beizustehen und zu begleiten“, wir diese in dem Schreiben zitiert. Foto: Christine Sontheim