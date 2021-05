65 Jugendliche erhalten Sakrament der Firmung

In fünf Gottesdiensten mit Weihbischof Matthäus Karrer haben insgesamt 65 Jugendliche aus der Seelsorgeeinheit Wangen das Sakrament der Firmung empfangen. Teilt die Seelsorgeeinheit Wangen mit. Die Umstände der Pandemie erforderten Einschränkungen und Auflagen in der Gestaltung, bei der Zahl der Firmlinge und der Mitfeiernden. Dennoch waren es feierliche Gottesdienste, in denen Weihbischof Karrer den jungen Christen im Zeichen von Handauflegung, Besiegelung und Salbung die Kraft und den Beistand des Heiligen Geistes zusprechen konnte. Er gab den Neugefirmten „Mut, Bereitschaft für Veränderung, Achtsamkeit und Vertrauen“ als Geistesgaben mit auf ihren Lebensweg. Als getaufte und gefirmte Christen sind sie gesandt, aus dieser Berufung zu leben und sich zu engagieren in Kirche und Welt. Foto: Seelsorgeeinheit Wangen