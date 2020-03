61-Jährige übersieht Fahrzeug

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr in der Lindauer Straße entstanden. Eine 61-jährige Autofahrerin parkte laut Polizeibericht rückwärts vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters aus und übersah dabei das Fahrzeug einer 49-Jährigen, die zuvor aus einer Grundstückseinfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ebenfalls rückwärts auf die Lindauer Straße gefahren war.