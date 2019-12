60-Jähriger schießt mit Gummigeschoss auf Fahrzeuge

Kein Jugendstreich, sondern eine Straftat stellt das Verhalten eines 60-jährigen Zeitgenossen dar, der am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in der Klosterbergstraße kleinere Gegenstände mit einem Gummi gegen vorbeifahrende Fahrzeuge schoss. Wie die Polizei mitteilt, traf er eine 16-jährige Rollerfahrerin am Helm. Die 16-Jährige behielt trotz des Beschusses die Kontrolle über ihren Roller und informierte die Polizei über den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Polizeibeamten des Polizeireviers Wangen gelang es, den 60-Jährigen als Tatverdächtigen zu ermitteln.