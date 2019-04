51-Jährige übersieht Radfahrer

Eine 51-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 13.45 Uhr einen Radfahrer touchiert. Beim Sturz verletzte sich der 20-Jährige leicht.

Wie die Polizei mitteilt, ereigenete sich der unfall beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Siebenbürgenstraße / Siemensstraße. Die 51-jährige Autofahrerin übersah den 20-jährigen Radfahrer, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Wie die Polizei berichtet, touchierte das Auto das Rad des 20-Jährigen am Hinterrad. Dabei kam der Radfahrer ins Schlingern und verletzte sich leicht, als er vom Fahrrad stürzte. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.