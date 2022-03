5000 Euro Spende an die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler der Juniorenfirma „Junior Trade & Management“ des Beruflichen Schulzentrums in Wangen spenden 5000 Euro an die Hilfsorganisation H.O.P.E e.V.

Die Juniorenfirma unter der Leitung von Gerhard Paulußen hatte sich nach den Ferien sehr schnell entschieden: Irgendetwas muss getan werden angesichts des grausamen Krieges in der Ukraine. Schnell war klar, dass Geld im Moment am dringendsten gebraucht wird. Die Schülerin Rosanna Kappler ist fassungslos angesichts des menschlichen Leids und der Zerstörung in der Ukraine: „Es ist unfassbar, dass es in Europa nochmal Krieg geben kann. Für uns war gleich klar, dass wir etwas machen wollen.“

Die Juniorenfirma des BSW ist in fünf verschiedene Abteilungen gegliedert: Unter anderem gibt es den Schülerladen „Vollpatrone“ und die Abteilung Eco Solar. Diese betreibt seit ihrem Start im Jahr 2004 zwei eigene PV-Anlagen und verwaltet zudem ein von ihr initiiertes Bürgerprojekt. Mit der bisher erzeugten Einspeisemenge von 4,5 Mio. kWh sieht sich Eco-Solar als das wahrscheinlich größte schulisches Photovoltaik-Projekt weltweit, das sorgt auch für einen sicheren Liquiditätszufluss. Dieser konnte nun genutzt werden. Am Montag übergaben die Schülerinnen die Spende von 5000 Euro an Wolfgang Ponto, Vorstandsvorsitzender von H.O.P.E e.V. Die Organisation war schon vor dem Krieg in der Ukraine aktiv, um Kinder zu unterstützen, die an schweren Erkrankungen leiden. Im Moment wird diese Unterstützung ausgeweitet und auch Flüchtlingshilfe geleistet.

Die Schüler*innen der Juniorenfirma hoffen darauf Nachahmer zu finden – sowohl was die Spendenbereitschaft betrifft, als auch was den konsequenten Einsatz erneuerbarer Energien betrifft. Auch die SMV und einige Lehrer*innen sind inzwischen aktiv: So ist die Spende eine Auftaktveranstaltung. Auf der Homepage kann man sehen, was sonst gerade noch an der Schule in Sachen Ukrainehilfe läuft.