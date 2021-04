Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 19 Uhr in der Siemensstraße entstanden. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 21-jährige Mazda-Fahrerin beim Ausfahren aus einem Parkplatz den Mercedes eines 49-Jährigen. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge war der Mercedes Vito nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst aufgeladen werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.