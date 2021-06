50 Kerzen zum Geburtstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So ein runder Geburtstag muss natürlich gefeiert werden. Da es wegen der Corona-Pandemie kein großes Fest mit den Kindergartenfamilien geben konnte, hat das Kindergartenteam den Kindern bzw. Familien im Monat Mai einige Aktionen zum Jubiläum angeboten.

Es wurde ein großes Banner mit allen Kindergartenkindern am Eingangstor angebracht! Jede Familie bemalte ein Fähnchen mit guten Wünschen! Die Fähnchen schmücken nun an einer langen Girlande den Garten und flattern lustig im Wind. Ein Zeitstrahl mit wichtigen Ereignissen in den letzten 50 Jahren kann im Fenster der Bärengruppe betrachtet werden. In der Halle wurde eine Zahlenwerkstatt eingerichtet, in der die Kinder die Zahl 50 auf unterschiedliche Weise erleben können.

Jedes Kind bekam ein Jubiläums-T-Shirt, das es bunt bemalen konnte. Am 21. Mai 2021 fand dann das Geburtstagsfest für den Kindergarten statt. Wie es zu einem Geburtstag gehört, wurden zu Beginn 50 Kerzen angezündet! Da unter Pandemie-Bedingungen gefeiert wurde, bekam jede Gruppe einen von den anderen Gruppen getrennten Platz, um mit Abstand beim Fest dabei zu sein. Es wurde gemeinsam gesungen, um Segen gebetet und ein Birnbaum für die nächsten 50 Jahre gepflanzt. Von jedem Kind bekam der Kindergarten eine kleine Blumensamenkugel, die im Garten gepflanzt wurde und alle hoffen lässt, dass es im Garten bald bunt blühen wird. In gemütlicher Runde gab es zum Abschluss leckere Muffins zu essen, welche die Kinder gebacken hatten. Es war ein gelungenes Jubiläumsfest in dieser außergewöhnlichen Zeit, das Hoffnung und Zuversicht gibt, dass im Kindergarten St. Verena auch in Zukunft Kinder fröhlich ihren Weg ins Leben gehen können. Der Kindergarten St. Verena im Säntisweg 18 in Wangen wurde am 25. Juli 1971 eröffnet!