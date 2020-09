46-Jährige bremst zu spät

Leichte Verletzungen haben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls davongetragen, der sich am Montagmittag gegen 11.40 Uhr in der Ravensburger Straße in Wangen ereignet hat. Die 46-jährige Fahrerin eines Ford erkannte laut Polizeibericht zu spät, dass die Fahrerin eines vor ihr fahrenden BMW verkehrsbedingt bremsen musste. Sie fuhr beinahe ungebremst auf den BMW auf, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand.