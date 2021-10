4300- Euro-Spende aus dem Allgäu für indonesische Kinder

Ihre Aufgaben auf der indonesischen Insel Tello sind riesig: Schwester Ingeborg und ihre indonesischen Samariterinnen helfen dort den Ärmsten seit 30 Jahren unentwegt, oft bis an den Rand der Erschöpfung. Die Eine-Welt-Sänger aus Wangen haben den Franziskanerschwestern nun ein stärkendes Zeichen der Verbundenheit aus der Heimat gesendet und 4300 Euro gespendet, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Ein Jahr fehlt noch, dann leitet die aus Christazhofen-Oberharprechts stammende Franziskanerschwester Ingeborg ganze drei Jahrzehnte lang die Missionsstation auf der Insel Tello. Zentrum des Ganzen ist die Poliklinik mit einigen stationären Betten und täglich Dutzenden von Hilfesuchenden in der Krankenambulanz. Ohne Arzt helfen die Schwestern in einer weiten Bandbreite der medizinischen Versorgung. Daneben unterhält die Missionsstation eine Nähschule, in der jungen Frauen und Mütter zur Näherin ausgebildet werden. Der Kindergarten mit 50 Jungen und Mädchen sowie ein Mädcheninternat sind weitere Tätigkeitsschwerpunkte der Reutener Ordensgemeinschaft.

Während sich die Ernährungssituation auf der Insel Tello noch einigermaßen erträglich erweist, ist das Leben auf den umliegenden näheren Batu-Inseln geprägt von Hunger und Mangelernährung, heißt es weiter. Vor allem Kinder und Säuglinge würden am meisten leiden. Unterernährte Kinder seien anfälliger für Krankheiten, vor allem Durchfall- und Wurmerkrankungen, Malaria und eine spezielle Form des Tropenfiebers setzten den Kleinsten besonders zu. Eine wirksame Hilfe dafür sei die Verteilung von Milchpulver für eine gesündere Ernährungsbasis. Die Armen und Bedürftigen erhalten es kostenlos von den Franziskanerinnen.