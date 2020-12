42-Jährige übersieht Auto beim Rangieren

Bei einem Rangierunfall in Wangen ist am Montag Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 6.30 Uhr in der Straße „Am Klösterle“. Eine 42-jährige Autofahrerin übersah beim Rangieren einen geparkten VW Golf und prallte mit ihrem Wagen gegen das Fahrzeug.