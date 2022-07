40 Einsätze in zwei Jahren

Anlässlich der Jahreshauptversammlung am 24. Juni der Feuerwehrabteilung Leupolz hat Abteilungskommandant Thomas Fischer über die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre betrichtet. Auch in Leupolz habe man die Auswirkungen der Pandemie deutlich gespürt, denn Übungsbetrieb und Ausbildung waren in dieser Zeit deutlich eingeschränkt worden. Dennoch konnten 20 aktive Mitglieder, über angepasste Formate, Aus- und Fortbildungen absolvieren.

Die Einsatzzahlen für diese Jahre sind dagegen in der Summe stattlich. In 2020 waren es 18 und im Jahr 2021 sogar 22 Einsätze, die von der Abteilungsfeuerwehr abgearbeitet wurden. Dabei bildeten wetterbedingte Einsätze deutlich den Schwerpunkt. Von den insgesamt 40 Alarmierungen ging es nur sechs Mal zu einem Brandereignis. Bei fünf Einsätzen war der Fachberater Bau, der von der Abteilung Leupolz gestellt wird, im Landkreis unterwegs um Feuerwehren bei speziellen Einsatzlagen zu beraten.

Mit Christoph Bretzel und Timo Kämmerle wurden zwei neue Kameraden in die Reihen aufgenommen. Für zahlreiche Mitglieder standen zudem Beförderungen an, so wurden Simon Fakler, Johannes Halder, Noah Minsch, Yavor Vuchev und Andreas Wagner vom Anwärter zum Feuerwehrmann ernannt. Von der Feuerwehrfrau zur Oberfeuerwehrfrau wurde Tabea Minsch befördert. Die Oberfeuerwehrmänner Markus Sieber und Hubert Sonntag tragen nun den Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann. Gerald Fischbach wurde vom Oberlöschmeister zum Hauptlöschmeister erhoben.

Für langjährige treue Dienste im Feuerwehrwesen gab es für vier Kameraden Ehrungen des Landes Baden-Württemberg. Das Ehrenzeichen in Bronze erhielten Fabian Dennenmoser, Jürgen Fricker und Wendelin Weber. Für 25 Jahre Dienst wurde Stefan Lörke mit dem Ehrenzeichen in Silber geehrt.

Neben dem Schriftführer, der über die weiteren Ereignisse detailliert einen Rückblick gab, berichteten auch die Jugendfeuerwehr und der Kassier Berthold Herz aus ihren Fachbereichen. Ein großes Dankeschön sprach Abteilungskommandant Thomas Fischer seiner ganzen Mannschaft aus, die sich mit großem Engagement für die Feuerwehr verdient gemacht hat. Speziell für die Verantwortlichen der Fachbereiche fand er lobende Worte. Im Bereich Jugendarbeit sind dies Tabea Misch und Markus Schöllhorn, sowie Christoph Sigg, als Gerätewart der Abteilung Leupolz – alle Funktionsträger, die sich als Ausschussmitglieder, Ausbilder oder Führungskräfte einbringen.

Auch Ortsvorsteher Anton Sieber dankte allen Akteuren für den stets unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt und wusste zu berichten, dass der anstehende Neubau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses Leupolz-Karsee, noch vor den Sommerferien im Wangener Gemeinderat auf der Tagesordnung stehen wird.