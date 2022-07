36 Schüler bekommen ihre Zeugnisse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

36 Schülerinnen und Schüler haben den Mittleren Bildungsabschluss am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW) bestanden. Damit haben alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs ihr Ziel, die „Mittlere Reife“ erreicht. In diesem Jahr fand die Feier endlich wieder in festlichen Rahmen ohne Einschränkungen im Foyer des BSW statt.

Abteilungsleiter Dr. Andreas Wernet verglich die beiden anstrengenden Jahre in seiner Rede mit einer Zugfahrt, bei der der Zug immer wieder in Unwetter geriet: Auch eine fünfmonatige Unterbrechung der Reise, mit anschließend wechselnder Besetzung machte der Reisegruppe zu schaffen. In dieser Zeit riss der Kontakt aber nie ganz ab, da die Schüler ihr Reiseunterlagen per Post und per Teams direkt zugesendet bekamen. Dr. Andreas Wernet bedankte sich insbesondere bei den Lehrern, Schulsozialarbeiterin Ulrike Czura und auch bei den Schülern für ihren Einsatz.

Auch haben alle Absolventen einen „Anschluss“, wie Abteilungsleiter Dr. Andreas Wernet betonte. Acht Schüler gehen ans Wirtschaftsgymnasium, eine Schülerin startet am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium, elf Schüler gehen ans Berufskolleg, 15 beginnen eine Ausbildung, ein Absolvent beginnt ein FSJ.

Auch Schulleiter Partick Well gratulierte recht herzlich und betonte die anstrengende Zeit, die die Schüler sehr gut gemeistert hätten und nun stolz auf ihre Erfolge sein dürften. Er freute sich, dass so viele Schüler dem BSW erhalten blieben. Insgesamt durften sich vier Schüler über einen Preis und neun über eine Belobigung freuen.

Auch in diesem Jahr gab es den Leonhardt & Spöri-Förderpreis, der in diesem Jahr zum zehnten mal an der Wirtschaftsschule überreicht wurde. Christoph Spöri, der der Schule sehr verbunden ist, erläuterte, warum ihm und seinem Kollegen der Preis so wichtig ist: Das Anliegen der Stifter ist es, den Schülern, die sich im schulischen, aber auch im Sozialverhalten vorbildlich gezeigt hätten, etwas mitzugeben. Dies sei in allen Zeiten von besonderer Bedeutung. Sophie Ohnmeiß und Semina Dagistanli konnten mit ihrer Leistung und ihrem Verhalten in diesem Jahr überzeugen.