36-Jährige missachtet Vorfahrt

Die Insassen zweier Fahrzeuge sind bei einem Zusammenstoß am Dienstag gegen 13.20 Uhr in der Wangener Bodenseestraße unverletzt geblieben. Eine 36-jährige Frau missachtete laut Polizeibericht beim Abbiegen an der Einmündung Hagmühleweg die Vorfahrt des VW einer 58-Jährigen, die sich auf der Bodenseestraße befand. Die beiden Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.