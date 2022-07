Fotogalerie: Deutlich mehr Teilnehmer wetteifern beim Kinderfestlauf in Wangen

512 Anmeldungen, 347 Läuferinnen und Läufer, vier Starts und eine neue Strecke – so sah er aus, der 28. Kinderfestlauf. Während die Grundschüler 1,5 Kilometer zu bewältigen hatten, drehten die Großen eine zweite Runde und absolvierten drei Kilometer. Das sind die Ergebnisse.

Beim Gruppenlauf ohne Zeitwertung gab es mit der Berger-Höhe-Schule Klasse 1b, der Berger-Höhe-Schule 2a und der Martinstorschule erstmals drei Klassen mit einer 80-prozentigen Beteiligung und damit drei Sieger.

Die Grundschule Schomburg-Primisweiler schaffte mit einer 64,04-Quote den Sieg bei den Schulen vor der Grundstufe der Martinstorschule (52,38 Prozent) und der Berger-Höhe-Schule (40,08 Prozent).

Zuletzt, 2019, machten 303 Kinder und Jugendliche mit

Erstmals seit langem stieg die Zahl der Teilnehmer am Kinderfestlauf wieder an. Waren es 2019 noch 303 Läufer und 16 Skater, so zählte Kai-Uwe Klunker dieses Mal 347 Finisher. Auf die Skater wurde 2022 verzichtet.

„Das geht nicht, wegen der Strecke an der Baustelle“, sagte Klunker. Sie lief dieses Jahr vom Allgäu-Stadion hinaus, am Gymnasium und der Stadthalle vorbei, zwischen Kreissporthallenbau und Beruflicher Schulzentrum zum Festzelt und über die „Vereins-Argeninsel“ zurück zum Stadion.

„Fangt langsam an“, empfahl Stadionsprecher Christian Cöster. Dann schickte er zunächst die Grundschüler, später die Mittel- und Oberstufenschüler in vier Gruppen auf die Laufstrecke.

Vier Kinder werden wegen Kreislaufproblemen versorgt

Am Marathontor gab es eine Wasserdusche, unterwegs immer wieder etwas zu trinken. Laut DRK-Bereitschaftsleiter Tim Haug hatten vier Kinder Kreislaufprobleme und wurden versorgt. Einen enormen Schlussspurt legte bei den Dritt- und Viertklässlern Carla Roth hin und wurde Gesamtzweite nur eine Sekunde hinter Lasse Lüpsen.

Bei den Älteren dominierte Beat Nägele die Konkurrenz – und kam mit einer knappen Minute Vorsprung ins Ziel. Um den Lauf – von der Anmeldung bis zur Siegerehrung – kümmerten sich rund 70 Mitglieder und Helfer der SG Niederwangen.

Die Sieger der einzelnen Altersklassen

Klasse 1 und 2: Camie Crizboi, Berger-Höhe-Schule, Klasse 2c, 7:11 Minuten und Vitus Fäßler, Grundschule Leupolz, Klasse 2c, 6:20 Minuten.

Klasse 3 und 4: Carla Roth, Grundschule Wohmbrechts, Klasse 4, 5:54 Minuten und Lasse Lüpsen, Grundschule Deuchelried, Klasse 4, 5:53 Minuten.

Klasse 5 bis 10: Janina Backfisch, Rupert-Neß-Gymnasium, Klasse 5b, 13:32 Minuten und Beat Nägele, Johann-Andreas-Rauch-Realschule, Klasse 7b, 10.57 Minuten.

Klasse 11 bis 13: Selina Albrecht, Berufliches Schulzentrum, Klasse TGU12, 15:21 Minuten.

Klasse 1: Hannah Wigand, Berger-Höhe-Schule und Moritz Neßlinger, Gemeinschaftschule.

Klasse 2: Camie Crizboi, Berger-Höhe-Schule und Vitus Fäßler, Grundschule Leupolz.

Klasse 3: Paula Roth, Grundschule Wohmbrechts und Lenn Kugler, Berger-Höhe-Schule.

Klasse 4: Carla Roth, Grundschule Wohmbrechts und Lasse Lüpsen, Grundschule Deuchelried.

Klasse 5: Jana Backfisch, Rupert-Neß-Gymnasium und Moritz Roth, Rupert-Neß-Gymnasium.

Klasse 6: Emma Fäßler, Johann-Andreas-Rauch-Realschule und Finn Späth, Rupert-Neß-Gymnasium,

Klasse 7: Carla Mennel, Johann-Andreas-Rauch-Realschule und Beat Nägele, Johann-Andreas-Rauch-Realschule.

Klasse 8: Magnus Fäßler, Johann-Andreas-Rauch-Realschule.

Klasse 9: Alena Kersten, umliegende Schule.

Klasse 11: Selina Albrecht, Berufliches Schulzentrum.

Alle Ergebnisse hat die SG Niederwangen HIER auch online verfügbar gemacht.