34. Deutsch-Französisches Partnerschaftstreffen

Nach zweimaliger, corona-bedingter Verschiebung konnte dieser Tage das 34. Partnerschaftstreffen stattfinden zwischen den Freunden des Foyer Esquimaux aus La Garenne-Colombes und einer Delegation der DAV-Sektion Wangen. Mit dem Sektionsbus und zwei weiteren PKW machten sich 14 Wangenerinnen und Wangener auf den Weg in das rund 450 Km entfernte Nanchez im französischen Jura. Wie stets wurden wir herzlich und mit einem liebevoll arrangierten Pick-Nick empfangen. Auf beiden Seiten waren einige fremdsprachlich Versierte am Tisch, alle anderen mussten jeweils mit französischen bzw. deutschen „Brocken“ und mit noch mehr Mimik und Gestik die Kommunikation aufrecht erhalten.

Leider war uns das Wetter nicht hold, gleich am ersten Tag hat es gegossen wie aus Kübeln. Aber mit der richtigen Kleidung und einer positiven Einstellung lässt sich auch ein Regentag aushalten und so sind wir frohgemut zu den Cascades du Hérisson (Wasserfälle von Hérisson) aufgebrochen. Der Hérisson ist ein Fluss, der sich am Ende einer Schlucht in sieben Wasserfällen aus einer Höhe von 805 Metern über insgesamt 280 m in die Tiefe stürzt. „Dank“ des ausgiebiegen Regens bot sich uns entlang unserer Wanderung ein imposantes Naturschauspiel.

Am folgenden Tag war es zwar weiterhin recht kühl, aber wenigstens hatte der Regen aufgehört und so stand einer gemeinsamen Rundwanderung rund um die Seen von Clairvaux-les-Lacs nichts mehr im Wege. Am Nachmittag stand noch der Besuch in der Ausstellung „Maquettes a norrir le monde“ auf dem Programm. Hier konnten wir Miniaturnachbauten landwirtschaftlicher Geräte, Flugzeuge und Schiffe bestaunen, die in filigraner Feinarbeit auschließlich in Holz angefertigt wurden.

Nach dem Abendessen konnten wir bei einem Glas Sekt unsere gemeinsamen Tage in Nanchez mit Bild- und Filmaufnahmen noch einmal Revue passieren lassen. Ein „Highlight“ des Abends war sicher die Überreichung eines originalen Berets an Hubert Weber anlässlich seines 70. Geburtstages vor wenigen Wochen.

Dienstag war dann schon wieder Abreisetag, aber der Vormittag war dennoch reserviert für eine gemeinsame Wanderung um den Lac de l‘Abbaye. Der Lac de l’Abbaye liegt ungefähr 40 km nordwestlich von Genf auf einer Höhe von 880 Metern. Nicht nur die Landschaft erinnert teils an das Voralpenland, teils an den Schwarzwald, auch die Verlandungsprobleme vieler Seen sind im französischen Jura die gleiche Herausforderung wie bei uns.