32-Jähriger bei Auffahrunfall erletzt

Bei einem Auffahrunfall an der Einmündung der Zeppelinstraße in die Lindauer Straße ist laut Bericht der Polizei am Dienstagmittag ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Gegen 12.25 Uhr wollte demnach der Mann mit seinem Skoda von der Zeppelinstraße in die Lindauer Straße abbiegen. An der Sichtlinie am Ende der Zeppelinstraße hielt er zunächst an, fuhr aber gleich darauf in die Lindauer Straße ein. Der 32-Jährige hatte kaum Gas gegeben, als er Querverkehr kommen sah und deswegen sofort wieder abbremste. Das erkannte die nachfolgende Citroen-Fahrerin zu spät. Sie konnte nicht mehr bremsen und krachte dem Skoda ins Heck. Bei der Kollision verletzte sich der Skoda-Fahrer leicht. Er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. An den beiden Pkw entstand etwa 3000 Euro Schaden.