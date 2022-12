31-jähriger Autofahrer liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Wangener Polizei

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen vor der Polizei durch Wangen geflüchtet. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach sei der 31 Jahre alte Fahrer in der Ravensburger Straße auf eine Polizeistreife getroffen und habe sofort aufs Gas gedrückt. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Der Dodge-Lenker ignorierte sämtliche Anhaltesignale der Seife und rauschte mit hohem Tempo in Richtung Bahnübergang. Über diesen schanzte er mit seinem Wagen mehrere Meter weit, und fuhr mit weit über 100 km/h durch eine 30er-Zone davon. Teilweise raste der 31-Jährige laut Polizeimitteilung sogar über Gegenfahrbahn.

Nach einer Fahrt von rund drei Kilometern über die Isnyer Straße und die Epplingser Halde, stoppte der Mann den Wagen am Fahrbahnrand und ließ sich von der Polizei festnehmen. Die Motivation für seine Flucht wurde den Polizisten bei einer Überprüfung schnell klar: Der Mann besaß nicht nur keinen Führerschein, weshalb er auch schon in der Vergangenheit des Öfteren angezeigt wurde.

Laut Schnelltests stand er zudem unter dem Einfluss von Alkohol-, Kokain- und Marihuana. Die Beamten kassierten die Fahrzeugschlüssel ein, den 31-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Erst am Wochenende war es in Ravensburg zu einer ähnlichen Verfolgungsjagd gekommen. Der Fahrer stand in diesem Fall aber nicht unter Drogen, sondern war laut Polizei in einer psychischen Extremlage.

